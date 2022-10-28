Güzide, Oylum'u evden kovdu

atv'nin güçlü kadrosu ve çekici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen altıncı bölümüyle Perşembe akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

6. Bölümde neler yaşandı?

Güzide, kızını Yeşim'in evinde yakaladı

Oltan'ın teklifiyle şoke olan Güzide, adaletten yana tavrından vazgeçmedi. Oltan ise gizlice yeni adımlarını planlamaya başladı. Otomobilini Ozan'dan geri almak isteyen Kaan, Ozan'ın başını derde sokacak karanlık kişilerden yardım istedi ve Ozan'ın başına büyük bir dert açıldı. Tarık, Ozan'ın açığını yakaladı ancak Ozan kendini kurtarmak için yine yalana başvurdu ve parayı Oltan'a teslim ettiğini söyledi.

New York'a gitme hayali için babasının desteğini alınca çok sevinen Oylum, tüm çekincelerine rağmen Yeşim ve Öykü'yle tanışmayı kabul etti. Ozan, Kaan'ın tuttuğu adamların saldırısına uğrayınca çareyi annesinden yardım istemekte buldu. Güzide, oğlunu ararken Tolga'dan yardım istedi.

Ozan'ın durumunu Tarık'a haber vermek isteyen Güzide, ona ulaşamayınca Yeşim'in evine gitti ve Oylum'u, Yeşim ve Tarık ile yemek yerken gördü! Neye uğradığını şaşıran Güzide büyük tepki gösterdi. Ozan başına gelen olayı yeni bir yalana dönüştürerek tefeciye olan borcunu kapatmak için bir şans yakaladı ve babasından para aldı.

Annesi tarafından evden ayrılması istenen Oylum, eşyalarını almak üzere kapıyı çaldı ancak Güzide kızını eve almadı. Oylum'un eşyalarını toplayan Güzide bu sırada New York biletlerini buldu!