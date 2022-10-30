Kardeşlerim 65. Bölümde neler yaşandı?

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı sevilen dizi “Kardeşlerim” Cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #Kardeşlerim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ömer'in başı bu kez ciddi dertte

Sarp yine yaptı yapacağını...

Asiye'nin içi aldığı para yüzünden rahat değildir. Bu durumu Ömer'e nasıl açıklayacağını da bilemez. Sevgi Teyze ile dertleşirler.

Okulda ise sular durulmaz. Berk, Tolga'nın garsonluk yaptığını babasına söyler. Tolga'nın babası olay çıkartmak için kulübe gelir. Akif ise bu kez daha sert davranır çünkü Haldun'a karşı kozu vardır ve onu oradan gönderir.

Şengül, lokantayı kaptırınca Gönül'de karşı atağa geçer ve minibüse el koyar. Şengül de rahat durmaz ve ikili müşterilerin önünde kavga tutuşur. Çocuklar lokanta açılanana kadar birlikte iş yapmalarını önerir. İkili zorunlu beraber çalışmaya başlar.

Asiye'nin aldığı para yüzünden Doruk ile arası açılır. Doruk, Asiye'nin Ömer yüzünden başka şehre gitmesine karşı çıkar. Asiye de bu şekilde Ömer'i koruyamayacağını anlar ve parayı geri verir.

Akif ve Nebahat'tan şüphelenen Suzan onları takibe alır. Ayla, ikisinin gideceği restoranı haber verir. Suzan suçüstü yapar ama Akif son dakika kurtulmayı başarır.

Yine kavgaya tutuşan Ömer ve Sarp okulda cezaya kalır. Sarp sürekli Ömer'in damarına basarak kışkırtır. Gitmek için aldıkları 500 Bin TL'yi fiyat arttırmak için yaptıklarını söyler. Ömer sakin kalmaya çalışır ancak depodaki raflar Sarp'ın üzerine düşer ve başından yaralanır. Sese Oğulcan, Asiye ve Sarp'ın kız kardeşi gelir. Kanlar içinde yerde yatan Sarp, kendi sakarlığından kaynaklanan kazayı Ömer'in üzerine atar. Tüm gözler Ömer'e çevrilir. Ömer'in suçsuz olduğunu kanıtlaması bu kez zordur.

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, 5 Kasım Cumartesi saat 20.00'de atv'de!