Mustafa İnce yakayı ele verdi! Gaziantep’ten kaçarken yakalandı…

Gaziantep’ten İngiltere’ye kaçma hazırlığı yapan Mustafa İnce, teknik takiple yakalandı. Mustafa İnce’nin mağdur ettiği vatandaşlar rahat nefes aldı.

Türkiye'nin konuştuğu olay çözüme kavuştu. Gaziantep'te meydana gelen dolandırıcılık olayında Mustafa İnce yakayı ele verdi. Mustafa İnce'nin Gaziantep'ten İngiltere'ye kaçma amacında olduğu anlaşıldı. Mustafa İnce hakkındaki son dakika gelişmesini Müge Anlı, atv ekranında duyurdu.

Mustafa İnce'nin yakalanmasına dair tüm detaylar için tıklayın!

50 milyon TL'lik vurgun ve ardı ardına estetik operasyon...

Gaziantep'te yüzlerce aileyi dolandırarak 50 milyon TL'nin üzerinde vurgun yapan Mustafa İnce hakkındaki gerçekleri ortaya çıkaran olay Türkiye'yi şoke etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan 27 yaşındaki Tuba Koçman, büyük bir olayın gün yüzüne çıkmasına aracılık etti.

Tuba Koçman'ın açıklamalarının ardından birçok mağdur Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlandı. Müge Anlı'ya açıklamalarda bulunan mağdurlar, stüdyoya da gelerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla estetik yaptırdığı öne sürülen Mustafa İnce'nin fiziksel değişimi de gündem oldu. Türkiye gündemini meşgul eden Mustafa İnce, savcılığa götürüldüğü esnada kendisine sorulan soruları yanıtsız bıraktı.

Türkiye'nin gündemini belirleyen konularıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!