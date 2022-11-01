EYT ile ilgili en çok merak edilen sorular ve yanıtları

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona gelinirken akıllarda hala yanıt bekleyen sorular var. EYT'li çalışanlar emeklilik hakkı elde ettiğinde ne yapmalı? Emekli olup çalışmaya devam edildiği takdirde herhangi bir gelir kaybı söz konusu olur mu? EYT’liler bu soruların yanıtlarını merak ediyor.

EYT'lilerin gözü kulağı Meclis'ten gelecek haberde. Düzenleme için artık son viraja girildi. Aralık'ta meclis gündemine gelmesi planlanan düzenlemenin Ocak ayında yasalaşması bekleniyor.

İşten ayrılmak gerekli mi?

Milyonlarca kişiye emeklilik kapısı açacak düzenlemeyle iş hayatında önemli değişiklikler olacak. Merak edilen sorular da var. Bunların başında "Emekli aylığı için işten ayrılmak gerekli mi?" sorusu geliyor.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Okan Giray Bülbül, "İşçi ve memur açısından farklılıklar var. İşçiler eğer çalışmaya devam edecekse sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışılması mümkün. Bu şu anlama geliyor bir yandan emekli maaşını almak bir yandan işverenden maaş almak mümkün." şeklinde konuştu. Memurların hem emekli aylığı alıp hem memuriyete devam etmeleri ise olanaksız. Okan Giray Bülbül, özelikle devlet memurlarının iyi karar vermesi gerektiği konusunda uyardı.

Tekrar çalışmak isteyenler için süreç nasıl işleyecek?

Bir başka merak edilen soru SSK'dan emekli olup tekrar çalışmak isteyenler için sürecin nasıl işleyeceği. Bülbül'ün verdiği bilgilere göre, bu kişiler iş yerine gidip istifasını sunacak, kıdem tazminatını talep edecek. Kişi SGK'ya gidip emekli aylığı tahsis talebinde bulunacak. SGK emekli aylığını bağlayacak. Bir sonraki gün için tekrar kişinin girişini yapacak. Kişi hem emekli aylığını hem ücretini alacak.

Maaş düşer mi?

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Okan Giray Bülbül'ün verdiği cevaba göre kişi hem emekli maaşını alır hem anlaşacağı ücretini alarak çalışmaya devam edebilir.

Emekli olup tekrar çalışanların kıdemleri nasıl hesaplanacak?

Bülbül'ün konu hakkında verdiği cevap şu şekilde: Ocak 2023'de yasadan yararlanarak işten ayrılırsa 23 yıllık kıdem alır. Bu tarihten sonra aynı yerde devam ederse yeni kıdemi olur.

Destek primi kesilir mi?

Merak edilen bir başka soru da kendi işini yapan Bağkur'lu emekliden destek priminin kesilip kesilmeyeceği. Okan Giray Bülbül bu soruyu "İşe gireceklerse sigortalı olmalarına gerek yok hem emekli aylıklarını alırlar hem prim ödemelerine gerek yok." şeklinde yanıtlandırdı.



