Fırat, Ümran'ın tüm oyunlarına rağmen Elif'e aşkını ilan etti

atv’nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yedinci bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı. Dizinin bölüm etiketi olan #SevdiğimKadın, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi.

9. Bölümde neler yaşandı?

Fırat, Elif'e her şeyi anlatmaya karar verir. Bunu öğrenen Dila, Yılmaz'dan yardım ister ve kazanın görüntülerini almayı başarırlar. Sıra Fırat'ı ikna etmeye kalır. Ümran ise Elif'ten Fırat'ı uzak tutmak için Sude ile iş birliği yapar. Annesinin erkek arkadaşı ile gezmesine tepki göstermesi Dila'yı çıldırtır ve Ümran'ı tehdit eder. Can korkusu yaşayan Ümran, Yılmaz'a evinin kapılarını açmak zorunda kalır. Güneş'in okul taksini ödemek için eski asistanın yanında karşılama ve yer gösterme sorumlusu olarak işe giden Elif, orada Fırat ve Sude ile karşılaşır. Sude bu fırsatı kaçırmaz ve Elif'i aşağılamaya kalkar. Fırat ise onu şirkete dönmeye bir kez daha ikna etmek için çabalar. Sude ve Fırat ile ilgili magazine yalan haber yaptıran Ümran bunula yetinmez ve katıldıkları davette açıklama yapar. Sude'yi müstakbel gelini ilan eder. Ama Fırat misilleme yapmakta gecikmez ve mikrofonu eline alıp Elif'e aşkını itiraf eder. Tüm gözler bu gelişme karşısında neye uğradığını şaşıran Elif'e dikilir. Herkes genç kadının vereceği tepkiyi bekler, özellikle de Fırat.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile"Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.