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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BÖLÜMLER
31 Ekim 2022, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı

Bir Küçük Gün Işığı 9. Bölüm

Fırat aşkını ilan ediyor!

"Yalanlar"

Elif'in kaza gecesinin iç yüzünü öğrenmesi artık an meselesidir. Fırat, Elif'e her şeyi anlatıp artık yalansız yaşamak isterken Ümran'ın yarattığı sorunlar yakasını bırakmaz. Ümran, Fırat ve Sude'yi magazincilere yakalatıp ikisi arasında bir ilişki olduğu masalını yaymayı başarır. Üzerine Yılmaz'a, Ayaz Ailesinin kapılarını açması, Fırat'ı deliye döndürür. Elif günlük bir iş bulmuş kreşin ücretini ödemeye çalışırken Güneş evini özlüyor, artık geri dönmek istiyordur. Elif, Güneş'in mutluluğuyla gururu arasında sıkışıp kalır. Yeni bir organizasyon işi alınca umutlanır. Güneş'i yeniden evine kavuşturup huzurlu yaşantısına geri döneceğini düşünen Elif, hayatının tamamen değişeceğinden habersizdir.

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Bir Küçük Gün Işığı
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Bir Küçük Gün Işığı
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8. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
17 Ekim 2022, Pazartesi
7. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
10 Ekim 2022, Pazartesi
6. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı
31 Ekim 2022, Pazartesi
9. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
24 Ekim 2022, Pazartesi
8. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı
24 Ekim 2022, Pazartesi
8. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
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