‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ birinciliğini bırakmıyor

Ekranların yeni gözdesi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’, heyecan dolu yedinci bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı.

"BBCS" yedinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,15 izlenme oranı ve %19,03 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yedinci bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!



Cezayir'in başı belada!

Lokman'ın cenaze adeta gayrimeşru alemin tüm ağır toplarıyla Emniyet'in karşı karşıya geldiği bir törene dönüştü. Herkes cenazede yüz yüze geldi.Cezayir, 15 yıllık hapis cezasını doldurup dışarıya çıkan kadim dostu Ekabir'i mekanında (Erkan Can'ı) ziyarete gitti. Melike babasına tesbih hediye eden Asım Kaptan'la tanışmak istedi. Cezayir, onu Asım'ın mekanına götürdüğünde kendilerini bir çatışmanın içerisinde buldular. Cezayir bu sırada kendisine ateş açmakta olan birini öldürdü ve bu öldürdüğü kişi Cezayir'in ezeli düşmanı Sabit'in oğlu çıktı. Sabit, oğlunun cenazesini görünce intikam yemini etti ve Cezayir'e de evlat acısı yaşatmadan ölmeyeceğim dedi. Firuze'nin halası Zeliha'nın ( Sevil Akı) Bosna'dan çıkıp gelmesi başta Elmas olmak üzere tüm ailenin huzurunu kaçırdı.