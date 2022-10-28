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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BÖLÜMLER
1 Kasım 2022, Salı 20:00
Ben Bu Cihana Sığmazam

Ben Bu Cihana Sığmazam 7. Bölüm

Cezayir'in düşmanları artıyor

Lokman'ın cenazesi adeta gayrimeşru aleminin tüm ağır toplarıyla, Emniyet'in karşı karşıya geldiği bir törene dönüşür. Tüm aile, Leyla'nın Firuze'yle ne konuştuğunu merak etmektedir. Leyla onlara kararını açıkladığında hepsi mutlu olacaklardır. Cezayir, 15 yıllık hapis cezasını doldurup dışarıya çıkan kadim dostu Ekabir'i ziyarete gider. Melike, babasına tesbih hediye eden Asım Kaptan'la tanışmak ister. Cezayir, onu Asım'ın mekanına götürdüğünde kendilerini bir çatışmanın içerisinde bulurlar. Cezayir bu sırada kendisine ateş açmakta olan birini öldürür ama bu öldürdüğü kişi Cezayir'in ezeli düşmanı Sabit'in oğlu çıkar. Sabit, intikam yemini eder ve Cezayir'e de evlat acısı yaşatmadan ölmeyeceğim der. Sabit'e karşı, Cezayir, Asım ve Ekabir'le bir ittifak kurabilmenin yollarını arar. Firuze'nin halası Zeliha'nın Bosna'dan çıkıp gelmesi başta Elmas olmak üzere tüm ailenin huzurunu kaçıracaktır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
SON FRAGMANI İZLE 7. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
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Ben Bu Cihana Sığmazam
25 Ekim 2022, Salı
6. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
18 Ekim 2022, Salı
5. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
11 Ekim 2022, Salı
4. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
1 Kasım 2022, Salı
7. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam
1 Kasım 2022, Salı
7. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
25 Ekim 2022, Salı
6. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
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