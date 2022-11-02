Kocacıklı Koca Ekabir kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazam usta isimleri kadrosuna toplamaya devam ediyor. BBCS'de Kocacıklı Koca Ekabir rolüyle beğeni toplayan usta oyuncu kim?

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam muhteşem kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Birbirinden usta isimlerle gövde gösterisi yapan dizi, ilk bölümden itibaren aldığı reytinglerle dikkat çekti. BBCS kadrosu büyük ilgi görürken oyuncu kadrosuna Erkan Can eklendi. Erkan Can, Kocacıklı Koca Ekabir olarak diziye girdi. Usta oyuncu, BBCS 7. Bölüm'den itibaren dizide yer alırken rolüyle de dikkat çekti. Birçok farklı dizi ve filmle tanınan Erkan Can'ın hayat vereceği Ekabir karakteri, Cezayir'in dostlarından biri oldu.

Erkan Can BBCS kadrosunda

Cezayir Türk'ün kadim dostu olarak diziye dahil olan Erkan Can, hemen yolunu çizdi. Cezayir Reis'in yanında yer alan Ekabir, dostlar arasında yerini aldı. Cezayir'e karşı Sabit'in kurduğu büyük tuzağa rağmen dostunun arkasında duran Ekabir, yıllardır görmediği dostuna sahip çıktı.

Ekabir'le birlikte Asım Kaptan'ın da dostlar sofrasına katılmasıyla Cezayir Reis'in İstanbul'a dönüşü daha anlamlı hale geldi. Cezayir Türk, İstanbul'daki üstünlüğü ele geçirme yolunda büyük adım attı.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle her Salı 20.00'de atv'de.