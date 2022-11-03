4 milyon TL’lik vurgun! Kuyumcu bütün semti dolandırdı mı? İşte Beyhan Özay’ın iddiaları…

Müge Anlı ile Tatlı Sert, atv ekranlarında birbirinden ilginç olayları ortaya çıkarmaya devam ediyor. Ankara’da yaşayan Beyhan Özay, kuyumcu komşusu tarafından nasıl dolandırıldı? Mustafa Yaman, 4 milyon TL’lik vurgun mu yaptı?

atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ankara'da kuyumculuk yaptığı öğrenilen Mustafa Yaman ile ilgili anlatılanlara ekran başındakileri şaşkına çevirdi. Mustafa Yaman'ın kendisini dolandırdığını ifade eden Beyhan Özay, "Önce paramı aldı. Sonra evlenme vaadiyle beni dolandırdı" dedi.

Önce Beyhan Abla, sonra Beyhan…

Engelli olduğu için iki yıl önce evini değiştirmeye karar veren Beyhan Özay, 8 yıllık kuyumcu komşusuna güvenerek 200 bin TL'sini kaptırdı. Mustafa Yaman'ın kendisinden parasını aldığı paraların karşılığında herhangi bir altın vermediğini öne süren Beyhan Özay, bu tarihten sonra aralarında bir yakınlaşma olduğunu dile getirdi. Beyhan Özay, "Bana önceden abla diyordu. Paramı aldıktan sonra bir anda Beyhan demeye başladı. Hediyeler aldı, iltifatlar etti" diye konuştu.

Mustafa Yaman'ın evli olduğunu ifade eden Beyhan Özay, "Evliliğinin sadece kağıt üstünde olduğunu söylemişti. Mallar bölünmesin diye evli kalmaya devam ettiklerini anlattı. O yüzden inandım" ifadelerini kullandı.

İki senedir büyük bir zorluk yaşadığını ifade eden Beyhan Özay, "Mustafa dükkanı devredince buraya gelmekten başka çarem kalmadı" dedi.

"Ankara'da yüzlerce mağdur var"

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan Esertepe sakinleri ise Beyhan Özay'ın sözlerini destekledi. Birçok mağdurun olduğunu dile getiren izleyiciler, vurgunun boyutunun zannedilenden yüksek olduğunu vurguladı. Bir izleyici, 4 milyon TL'lik bir vurgun yapıldığını söyledi.

Müge Anlı ekibinin araştırması, kuyumcu dükkanını devralan kişinin de alacaklarına küçük bir miktar ekleyerek dükkana sahip olduğunu ortaya koydu.