Kayı Obası'nda iç karışıklık mı çıkıyor? Osman Bey'e kurulan tuzak ne?

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 103. Bölümü'nde neler olacak? Osman Bey, Kayı Obası'nda çıkan iç karışıklığı önleyebilecek mi?

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 103. Bölümü ile Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Başrolünde Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte Kuruluş Osman 103. Bölüm Fragmanı'nda öne çıkanlar…

"Türk'ü, Türk'e kırdırırsınız!"

Öktem Bey'in hırsızlıkla, Alçiçek'in ise Aktemur'u yaralamakla suçlanması Bengi Hatun'u harekete geçirdi. Bengi Hatun'un hamlesinin iç karışıklığa yol açmasından endişe edilirken Malhun Hatun, Bengi Hatun'u uyardı. Turgut Bey ise "Siz Türk'ü, Türk'e kırdırırsınız. Yapmayın!" dedi.

Kayı Obası içeride Bengi Hatun'un harekete geçirdiği alplarla uğraşırken dışarıda da Kantakuzenos ile Olof'un planları devam etti. Kantakuzenos "Konstantinopoli'ye gittiğimde büyük savaşı başlatacağım. O zaman imparatorun emrindeki dev bir ordu Osman'ın üzerine gelecek" dedi.

103. Bölüm tanıtımında Osman Bey'in "Hata varsa zafer yok" sözleri dikkat çekti.

Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de.