Türkiye bu mucizeyi konuşuyor!

Hayat hiç görmediği abisine 18 yıl sonra Esra Erol’da programında kavuştu

Evli ve bir çocuk annesi 18 yaşındaki Hayat Bayram'ın hikayesi stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu. Doğduğu gün bir aileye evlatlık verildiğini ifade eden Hayat, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.Esra Erol kısa süre içerisinde biyolojik anne ve babasını buldu. Dün yayınlanan programda canlı yayına bağlanan anne Hülya Demir, kızı için yayına geleceğini söyledi fakat stüdyoda bulunan anne, canlı yayına katılmadı. Hayat Bayram'ın babası İzzet Çember ise canlı yayına bağlanarak bir kızı olduğunu programda yeni öğrendiğini ve annesi Hülya Demir ile hala beraber olduklarını ifade etti. Biyolojik ailesinin bir türlü yanına gelmek istemediğine anlam veremeyen Hayat, babasının sen gel demesi üzerine " sizleri hiç tanımıyorum ve Esra Erol'un programında kendimi güvende hissediyorum" diyerek canlı yayına katılmalarını istedi.

Ama Esra Erol gözü yaşlı genç kadının son dakika verdiği haberle yüzünü güldürdü. Kendisi gibi evlatlık verilen ağabeyi Alper'i Esra Erol buldu ve büyük kavuşmada gözyaşları sel oldu.