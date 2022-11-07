Stüdyoda alevler yükseldi

atv ekranlarının sevilen yemek programı Mutfak Bahane'de sular durulmuyor. Her gün 2 çeyrek altın ve finalde de tam 10 bilezik hediye eden Mutfak Bahane'de korku dolu anlar yaşandı.

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelin ve kayınvalide yemek yaparken eşleri de en lezzetli tabağı bulmaya çalışıyor. Birbirinden lezzetli yemeklere imza atan yarışmacılar arasında heyecan fırtınası dinmiyor.

Korkutan kaza

Mutfak Bahane'de yeni haftanın ilk günü, stüdyoda korkutan anlar yaşandı. Fenomen gelin Seda'nın dikkatsizliği büyük bir kazaya sebep oldu. Patlıcanları kurulamadan yağın içine atan Seda, neredeyse stüdyoyu yakıyordu. Alevler içinde kalan ocaktan yanmaktan son anda kurtulan Seda büyük panik yaşadı.