Selim Yalçınkaya cinayeti! İhanet mesajlarını kabul etti: “Kıskandırmak istemiştim!”

Selim Yalçınkaya cinayeti atv ekranında konuşulmaya devam ediyor. 11 Ağustos’ta işlenen cinayetle ilgili hangi detaylar gün yüzüne çıktı? Selim’in boşandığı eşi Derya hangi mesajları kabul etti?

11 Ağustos'ta evinin garajında vahşi bir cinayete kurban giden Selim Yalçınkaya'nın ölümü Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin konuştuğu cinayetle ilgili Yalçınkaya Ailesi'nin şüphe okları, Selim Yalçınkaya'nın eski eşinin üzerinde. Eski eş Derya, kocasıyla evliyken farklı kişilerle görüştüğünü canlı yayında kabul etti. Cinayetin sebebinin ihanet olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Derya, mesajlarıyla Selim'i kışkırtmak mı istedi?

atv'nin sevilen programcısı Müge Anlı, Derya'nın kocasıyla konuşmalarına değinerek "Bazı şeyler karı-koca arasında konuşulmaz. Derya'nın söyledikleri, Selim'i direkt kışkırtmaya yönelik. Psikolojisi bozuk da olsa bunları kocasına anlatamaz" sözlerini kullandı.

İhanet yazışmalarını başta kabul etmeyen Derya, daha sonra mesajların doğru olduğunu belirterek "Beni o mesajları yazmaya Selim zorladı. Kocamla öyle konuşuyorduk. Onu kıskandırmak için yazdım" diye konuştu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.