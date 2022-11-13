Sevgi Teyze harekete geçti!

Öfkesine yenilen Şevval, onu ölüme mi terk edecek?

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı sevilen dizi "Kardeşlerim" Cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #AyrılmakYok etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

67. Bölümde neler yaşandı?

Asiye ve Ömer haber alır almaz Emel'i gidip yetimhaneden eve getirirler ama bu durum Ömer'in çok canını yakar. Ömer'in gözyaşlarına dayanamayan Sevgi Teyze, Ahmet'e verdiği her şeyi geri almak için harekete geçer.

Asiye ile Aybike'nin arası kompozisyon nedeniyle hala bozuktur. Doruk ise hakkında kötü not yazanın Asiye olduğuna hala inanmaktadır. Okulda yine gerginlik yaşanır. Bu kez Oğulcan da Sarp ile kapışır. Olay yönetime kadar gider.

Ayla Suzan'a Nebahat ile Akif'in evden çıkarken ki fotoğraflarını gösterir. Ancak geceyi birlikte geçirdiklerini kanıtlayamaz. Suzan, Akif'e inanır.

Sevgi Teyze'nin verdiklerini geri alması Ahmet'i öfkelendirir. Annesi ile tartışırlar. Ahmet'ten evi terk etmelerini ister. Sinirlenen Ahmet gider ancak eşi kayınvalidesi ile baş başa kalır. Aralarında çıkan arbedede Sevgi Teyze merdivenlerden düşer. …Yardım etmek yerine onu gizler.

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, 19 Kasım Cumartesi saat 20.00'de atv'de!