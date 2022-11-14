Ölüm kalım savaşı! Şamil’in intikamı alınabilecek mi?

Her hafta izleyicisini ekran başına kilitleyen BBCS, yeni bölümü ile atv’de izleyicisiyle buluşuyor. BBCS son bölümde neler olacak? BBCS 9. Bölüm Fragmanı ve bölüm hakkındaki detaylar…

atv'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'dan heyecan sürüyor. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 9. Bölümü ile atv ekranına geliyor. BBCS 9. Bölüm'de neler olacak?

Kurşun hedefini şaşırdı!

BBCS 9. Bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanırken 8. Bölüm'ün son sahnesinde yaşananların sonunda neler olacağı merak ediliyor. Suna'yı öldürmek için tetiği çeken Sabit'in adamlarının sıktığı kurşun Şamil'e isabet etti. Şamil'in ölüm kalım savaşı sürerken Kurban Baba ve mahdumları intikam arayışına düştü.

Cezayir Türk ise bir yandan George Bagnall'in planları ile baş etmeye çalışırken diğer yandan iki ailesini de korumanın peşine düşüyor. Şamil'in vurulmasıyla psikolojik olarak altüst olan Suna'nın durumu ise Cezayir ile Leyla'yı bir kez daha yakınlaştırıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de.

BBCS 9. Bölüm Fragmanı