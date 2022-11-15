Osman Bey, kurulan tuzaktan nasıl kurtuldu? Yeni bölüm Çarşamba 20.00'de atv'de!

Kuruluş Osman 104. Bölümü ile atv ekranına geliyor. atv'nin sevilen dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 104. Bölümü ile bir kez daha büyük heyecana sahne olacak. Başrolünde Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman 104. Bölümü ile Çarşamba 20.00'de atv ekranına gelecek. Her bölümü ile yoğun ilgi gören Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak?

Osman Bey'in yerine Orhan Bey vekalet etti

Olof ve adamlarının Konur Alp'in saklandığı mağarayı bulması sonucu Osman Bey madene gitti. Osman Bey ve alplar madendeyken meydana gelen patlamanın akıbeti merak konusu oldu. Malhun Hatun ise Bala Hatun'dan Osman Bey'i bulmasını istedi. Osman Bey'in yokluğunda posta Orhan Bey vekalet etti.

Kuruluş Osman 104. Bölüm 2. Fragmanı'na ise Osman Bey'in dönüşü damga vurdu. Heyecan dolu fragmanda yer alan sözler dikkat çekti. Osman Bey "Tunç yürekli Alplarım! Şimdi küffarın yurduna çelik bir gürz gibi vurmanın vaktidir" dedi.

Kuruluş Osman 104. Bölümü ile Çarşamba 20.00'de atv'de.