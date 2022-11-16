“Marmaracık gayrı Türk’ün mülküdür!”

Osman Bey, Marmaracık’ı fethetti!

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 104'üncü Bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey, Marmaracık Hisarı'nı Bizans'ın elinden aldı ve Türk'ün mülkü yaptı.

Kuruluş Osman'ın 104. Bölümünde, Osman Bey; ticaret yapmak için Marmaracık Hisarı yoluna düşen Bayındır Bey'i durdurdu ve planlarına dahil etti. Osman Bey'in "Marmaracık bugün Türk'e mülk olacak!" sözleriyle harekete geçen Bayındır Bey ise "Sen fetih de! Gaza de! Ardında durmayan kahrolsun Osman Bey! Eyvallah!" diyerek Osman Bey'e olan hürmetlerini gösterdi. Osman Bey ve Alpleri, at arabasındaki malların altına saklanarak Marmaracık Hisarı'na gizlice sızdılar. Osman Bey'in hücum emriyle Bala Hatun, Turgut Bey, Boran, Konur, Kutan, Acar, Baysungur, Kutlu Alp ve diğer Alplerin kılıçlarını çekmeleri, oklarını atmalarıyla savaş başladı. Turahan, esir tutulduğu zindandan Turgut Bey tarafından kurtarırken Boran da kale komutanı Remus'u esir aldı. Olof'un Marmaracık Hisarı'ndaki adamı Dorik son anda güvercinle Olof'a haber gönderdi. Olof ve kuzeyli savaşçılar kaleye vardıklarında Osman Bey, Bayındır Bey, Bala Hatun ve Alpler, Hisar'da teslim olmayan bütün askerleri biçerek kaleyi fethetmişlerdi. Osman Bey'in emriyle Alpler harekete geçerek Marmaracık Hisarı'nın kapıları kapattılar. Osman Bey, Olof'un adamı Dorik'e diz çöktürüp şimdiye kadarki bütün suçlarını itiraf ettirip kılıcıyla tek hamlede cezasını kesti. Osman Bey, Komutan Remus'u ise konuşturmak için şimdilik onun canını bağışladı.

Öte yandan Olof ve kuzeyli savaşçılar, Marmaracık'ın önüne geldiklerinde kalenin burçlarında dalgalanan Kayı Bayrağı'nı gördüler. Baltasını çeken Olof, "Konuşmanın zamanı geçti! Bundan sonra sadece benim savaş naramı duyacaksın Osman!" diyerek öfkesini gösterirken Osman Bey ise kendinden emin bir şekilde "İstediğin kadar böğür Olof! Sesin sesimizi dahi bastıramaz! Marmaracık gari Türk'ün mülküdür! Allahu Ekber!" sözleriyle karşılık verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 104. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.