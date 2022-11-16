Osman Bey ve Alpleri madendeki patlamadan işte böyle kurtuldu

Osman Bey Olof’un kurduğu tuzağı boşa çıkardı

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 104'üncü Bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da; Olof'un madende kurduğu tuzak sonucu oluşan patlama sonrası Osman Bey'in "Evlatlar için! Alplar için! Ebed müddet devlet için! Hakk'tır Allah!" diyerek Alplerini gayrete getirmesiyle hep beraber kayaları yara yara kurtulmayı başardılar.

'Kuruluş Osman'ın 104. Bölümü'nde Osman Bey; Konur Alp'i yaralandığı madenden çıkarmak üzere Alpleriyle beraber mağaraya gitti. Olof ile adamlarının madeni patlatmasının ardından Osman Bey, var gücüyle düşen taşları indirdi ve Alplerine ulaştı. Toz ve dumanın içinden çıkabilen Cerkutay ve Baysungur'un kendisine gelmesiyle beraber, Alpler de Boran'ı, Saruca'yı ve Konur Alp'i kendilerine getirmek için mücadele ettiler. Boran yarı baygın görünürken Konur ve Saruca da ağır yaralandı. Osman Bey, "Bizi ölümden koruyan eceldir! Yaşatacak olansa gayrettir!" sözleriyle yiğitlerini cesaretlendirdi. Osman Bey kan ter içinde kalmış olsa da, gücünün son raddesine kadar o madenden sağ salim çıkmaya kararlıdır. Osman Bey, kendisine güç veren anılarını; çocuklarını, çınar rüyasını ve Bey oluşunu hatırlayarak kayaları indirmeye devam etti. "Evlatlar için! Alplar için! Ebed müddet devlet için! Hakk'tır Allah!" dedi ve pes etmedi. Osman Bey, yorgun yüzünü yukarıya çevirdiğinde ışıkların arasından Kumral Abdal'ın yüzünü gördükten sonra kayalara iyice davrandı. Hep beraber madenden çıktıktan sonra, madenin biraz uzağında, Osman Bey, Cerkutay, Konur, Boran, Saruca, Kumral Abdal ve dervişler birbirlerinin yarasını sardı. Bu hummalı çalışma esnasında Bala Hatun, Osman Bey'i ve Alpleri buldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 104. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.