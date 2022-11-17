Kuruluş Osman yine en çok izlenen

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 104'üncü bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #Yılmayacağız etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan, 'Kuruluş Osman' reytinglerde de yine zirvedeydi.

Kuruluş Osman 104. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,52 izlenme oranı ve %21,78 izlenme payı'yla birinci olurken AB'de %5,24 izlenme oranı ve %15,40 izlenme payı 20+ABC1'de %7,36 izlenme oranı ve %18,37 izlenme payı elde ederek diğer iki kategoride de Çarşamba gününün en çok izlenen dizisi oldu.

Kuruluş Osman'a iki yeni oyuncu

'Kuruluş Osman'ın 23 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 105'inci bölümünde ise usta oyuncular Deniz Barut 'Valide İsmihan Sultan' ve Alpaslan Özmol ise 'Gürbüz Alp' karakterleriyle seyirci karşısına çıkacaklar.

'Kuruluş Osman'ın 104'üncü bölümünde; Osman Bey ve Alpları, Olof'un patlattığı madenden sağ salim kurtulmayı başardı. Osman Bey, yanında Bala Hatun ve Alplarıyla, Kayı Obasına çekilip büyük oyununu kurdu. Öte yandan madende yaralanan Alplarda obadaki şifahanede iyileştiler. Osman Bey'in yokluğunda yerine oğlu Orhan Bey vekalet etti ve Yenişehir'de nizam, Malhun Hatun'un da desteğiyle sağlandı. Osman Bey'in öldüğünü zanneden Olof ve Kantakuzenos ise Yenişehir'i yakmak için planlar yaptılar.

Osman Bey; iyileşen Alpları, Bala Hatun, Turgut Bey ve ticaret yapmak için Marmaracık Hisarı'na doğru yol alan Bayındır Bey'i de planına dahil ederek Marmaracık Hisarı'nın fethi için ilk adımı attı. Osman Bey, "Hisardakiler Bayındır Bey'den erzak istemişler! Kervan icazetini Malhun Hatun'dan almış, o üç arabaya biz eşlik edeceğiz! Onu beklerler, kapıları açacaklar, açtıklarında karşılarında biz olacağız!" sözleriyle planını Alplarına anlattı. Osman Bey ve Alpları, at arabasındaki malların altına saklanarak Marmaracık Hisarı'na gizlice sızdılar. Osman Bey ve Kuzeyli Savaşçılar arasında çetin bir mücadele başladı. Turahan, esir tutulduğu zindandan Turgut Bey tarafından kurtarırken Boran da kale Komutanı Remus'u esir aldı. Olof'un Marmaracık Hisarı'ndaki adamı Dorik son anda güvercinle Olof'a haber göndermeyi başardı. Olof ve Kuzeyli Savaşçılar kaleye vardıklarında Osman Bey, Bayındır Bey, Bala Hatun ve Alplar, Hisar'da teslim olmayan bütün askerleri biçmiş ve kaleyi fethetmişlerdi. Osman Bey'in emriyle Alplar harekete geçerek Marmaracık Hisarı'nın kapılarını kapattılar. Osman Bey, Olof'un adamı Dorik'e diz çöktürüp şimdiye kadar ki bütün suçlarını itiraf ettirip kılıcıyla tek hamlede cezasını kesti. Osman Bey, Komutan Remus'u ise konuşturmak için şimdilik canını bağışladı. Olof, Kayı Bayrağı'nın kalede dalgalandığını görünce öfkelendi. Osman Bey ise kendinden emin bir şekilde "İstediğin kadar böğür Olof! Sesin sesimizi dahi bastıramaz! Marmaracık gari Türk'ün mülküdür! Allahu Ekber!" sözleriyle karşılık verdi.