Kuruluş Osman'a iki yeni isim! İşte o ünlü oyuncular...

atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman'a iki yeni oyuncu katıldı. Muhteşem oyuncu kadrosunu iyice güçlendiren Kuruluş Osman 105. Bölümü ile Çarşamba 20.00'de atv'de.

Her hafta reyting listelerinin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, 104. Bölümü ile bir kez daha çok konuşuldu. Kuruluş Osman 104. Bölüm hem reytinglerde hem de sosyal medyada zirvede yer aldı. Marmaracık'ın Fethi ile sona eren bölümün ardından büyük bir sürpriz vardı. Kuruluş Osman 105. Bölüm Fragmanı'nda, iki yeni ismin Kuruluş Osman kadrosuna katıldığı görüldü.

Deniz Barut ve Alpaslan Özmol Kuruluş Osman'da

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında Deniz Barut ve Alpaslan Özmol yer aldı. Deniz Barut, Kuruluş Osman'a "Valide İsmihan Sultan" olarak katılırken Alpaslan Özmol, "Gürbüz Alp" karakteriyle dizide yer alacak.

Heyecan dolu bir bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı 105. Bölüm öncesi büyük heyecan yarattı. Başrolünde Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman, Çarşamba 20.00'de atv'de.