Ateş Kuşları oyuncuları kim? Ateş Kuşları konusu nedir?

Ateş Kuşları atv ekranında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Büyük bir merakla beklenen dizinin ilk tanıtımı beğeni toplarken oyuncu kadrosu merak edildi. İşte Ateş Kuşları oyuncuları ve konusu ile ilgili tüm detaylar...

atv ekranında yepyeni bir dizi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bozdağ Film imzasıyla atv'de ekrana gelmeye hazırlanan Ateş Kuşları konusu ve oyuncu kadrosu ile merak uyandırıyor. Ateş Kuşları kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor? Ateş Kuşları konusu nedir? Güçlü bir hikaye ile ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan Ateş Kuşları ilk tanıtımı ile yoğun ilgi gördü. İşte Ateş Kuşları dizisi hakkında tüm merak edilenler...

Ateş Kuşları oyuncuları kimler? Hangi oyuncular Ateş Kuşlar kadrosunda yer alıyor?

Birbirinden ünlü isimlerin rol alacağı Ateş Kuşları ilk tanıtımı ile iddiasını gösterdi. Tanıtımıyla ilk andan itibaren dikkat çeken Ateş Kuşları, sosyal medyanın en çok konuşulanlarından biri oldu. Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği Ateş Kuşları'nda İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Emir Çubukçu, Erdem Şanlı, Serkan Ercan, Boncuk Yılmaz, Gonca Cilasun, Lilya İrem Salman, Sedef Akalın, Ozan Ağaç gibi isimler yer alıyor. Başarılı oyuncuları bir araya getirecek olan yapım, kadrosuyla iddiasını gösterdi.

Ateş Kuşları konusu nedir? Ateş Kuşları hikayesi...

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.