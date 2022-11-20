Her bölümüyle gündem olan Kim Milyoner Olmak İster, bir kez daha büyük bir ilgiyle karşılaştı. Milyoner’in son bölümünde yarışan İdil Parlaklı ne kadar ödül kazandı?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan sürüyor. Ekranların en çok izlenen genel kültür yarışması olan Milyoner, başarılı yarışmacılarıyla gündem oldu. Milyoner yarışmacısı İdil Parlaklı, başarılı performansıyla alkış aldı. Genç yarışmacı ne kadar ödül kazandı?

İdil Parlaklı Milyoner'de ne kadar ödül kazandı?

atv'nin efsane yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nde 1. sınıf öğrencisi olduğunu dile getirdi. Lise hayatını İzmir'de tamamlayan genç yarışmacı sanata ilgi duyduğunu belirtti. Okuduğu bölümden keyif aldığını söyleyen İdil Parlaklı, hedefinin akademisyenlik olduğunu anlattı.

İdil Parlaklı başarılı bir yarışma çıkarırken 50 bin TL'lik soruyu gördü. İşte genç yarışmacının gördüğü 50 bin TL'lik soru ve yanıtı…

Çekimleri 46 hafta süren ve "En uzun kesintisiz film çekimi" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir?

a- Kış Uykusu

b- Ucuz Roman

c- Gözleri Tamamen Kapalı

d- Ağır Roman

Doğru Cevap: Gözleri Tamamen Kapalı

Kim Milyoner Olmak İster'de 50 bin TL değerindeki soruda seyirciye danışan İdil Parlaklı, seyirciden gelen yanıta güvendi. Kış Uykusu cevabını veren yarışmacı, Milyoner'e veda etti. Genç yarışmacı İdil Parlaklı 30 bin TL para ödülü kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan devam ediyor. Milyoner yarışmacısı olmak için siz de hemen başvuru formunu doldurabilirsiniz.