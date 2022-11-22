Elif, Güneş'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya...

atv’nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam on ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı. Dizinin bölüm etiketi olan #KızımıGeriİstiyorum, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi.

12. Bölümde neler yaşandı?

Elif'in Güneş'e şiddet uyguladığı iddiasıyla polisler kapıya dayanır.

Ümran, Güneş'i almak için harekete geçer. Amacı Fırat'ı Elif'den uzaklaştırıp oğlunu eve döndürmektir. Güneş'in velayetini koz olarak kullanır. Fırat engellemeye çalışsa da Elif ile ailesi arasında kalır. Dila'nın videosu ise basın ve sosyal medyada büyük ses getirir. Aynı zamanda Güneş ve Elif'i de hedef haline getirir. Basın peşlerini bırakmaz. Fırat ise Elif'e yardım etmeye çalışır. Ona en iyi avukatı tutacağını söyler. Ama ikinci kez Fırat'a güvenemeyeceğini düşünen Elif bunu kabul etmez… Avukata görüş almaya giden Elif, Dila'nın Güneş'e bakamayacak durumda olduğunu ve ona eziyet ettiğini kanıtlasa bile velayet ailenin diğer üyelerine geçeceğini öğrenir. Dila basını da alarak Güneş'in yuvasına gider ve olay çıkartır. Yardımlarına Fırat koşar. Dila'nın yuvada çıkardığı rezaletten onları kurtarır. Güneş'in psikolojisi alt üst olur. Fırat onları çiftliğe götürür. Sude, Dila'nın akıl hocası olur. Elif'in Güneş'e şiddet uyguladığını travma yüzünden konuşmadığı hakkında suçlamasını aklını verir. Polisler Elif hakkındaki şikayet üzerine kapıya dayanırlar.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.