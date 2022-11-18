Bir Küçük Gün Işığı 12. Bölüm

Elif ve Dila için hesaplaşma vakti

"Ben Anneyim"

Elif sonunda Dila'yla baş başadır. Şimdi hesap zamanıdır. Elif, Dila'yla kozlarını paylaşırken acı sözleriyle canını yakmaktan geri durmaz. Fırat, Elif'in yanında olup her şeyi yoluna koyacağına dair söz verir. Elif buna inanmışken Dila gelip Güneş'i, Elif'ten alacağını söyler. Elif altüst olur. Ne Ümran ne de Fırat, Dila'ya destek olurlar. Dila da kendi yöntemleriyle Güneş'i almaya çalışır. Sosyal medyayı kullanarak mağdur rolü oynar. Ümran medyanın gözü önüne çıktığı için köşeye sıkışır. Dila, Elif'e acı sözlerinin bedelini fazlasıyla ödetmeye kararlıdır. Bu daha başlangıçtır. Elif'i daha büyük belalar bekliyordur.