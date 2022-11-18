ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BÖLÜMLER
21 Kasım 2022, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı

Bir Küçük Gün Işığı 12. Bölüm

Elif ve Dila için hesaplaşma vakti

"Ben Anneyim"

Elif sonunda Dila'yla baş başadır. Şimdi hesap zamanıdır. Elif, Dila'yla kozlarını paylaşırken acı sözleriyle canını yakmaktan geri durmaz. Fırat, Elif'in yanında olup her şeyi yoluna koyacağına dair söz verir. Elif buna inanmışken Dila gelip Güneş'i, Elif'ten alacağını söyler. Elif altüst olur. Ne Ümran ne de Fırat, Dila'ya destek olurlar. Dila da kendi yöntemleriyle Güneş'i almaya çalışır. Sosyal medyayı kullanarak mağdur rolü oynar. Ümran medyanın gözü önüne çıktığı için köşeye sıkışır. Dila, Elif'e acı sözlerinin bedelini fazlasıyla ödetmeye kararlıdır. Bu daha başlangıçtır. Elif'i daha büyük belalar bekliyordur.

DEVAMI
Bir Küçük Gün Işığı
SON FRAGMANI İZLE 12. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı
14 Kasım 2022, Pazartesi
11. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
7 Kasım 2022, Pazartesi
10. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
31 Ekim 2022, Pazartesi
9. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı
21 Kasım 2022, Pazartesi
12. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
14 Kasım 2022, Pazartesi
11. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
7 Kasım 2022, Pazartesi
10. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
BİZE ULAŞIN