Çarşamba günü, tüm gün atv izlendi! Zirvede Kuruluş Osman var!

atv, Çarşamba akşamının lideri oldu! Reyting listesinin 'Tüm Kişiler' kategorisinde ilk üç sıraya yerleşen atv, izleyenleri ekran başına kilitledi.

Birbirinden iddialı dizileri ve programları izleyicisiyle buluşturan atv, yine reytinglerin zirvesinde yer aldı. 23 Kasım Çarşamba günkü yayınlarıyla atv en çok izlenen kanal oldu.

Kuruluş Osman tüm reyting kategorilerinde zirvede

20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Osman birinci sırada yer aldı. Başrolünde Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in yer aldığı yerli dizi, 4. sezonuyla büyük ilgi görürken yine büyük bir başarı elde etti. Kuruluş Osman 105. Bölümü ile Tüm Kişiler'de %9,35 izlenme oranı ve %24,01 izlenme payı, AB'de %6,87 izlenme oranı ve %17,58 izlenme payı, 20+ABC1'de %8,98 izlenme oranı ve %21,20 izlenme payı elde etti ve tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı. Kuruluş Osman, 104. Bölüm özeti ise Tüm Kişiler kategorisinin 3. sırasında kendisine yer buldu.

atv'nin çok konuşulan ve gündemden hiç düşmeyen programı Esra Erol'da, 23 Kasım Çarşamba günü Tüm Kişiler kategorisinin ikincisi oldu. Başarılı programcı Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen program, Tüm Kişiler'de aldığı %6,49 izlenme oranı ve %25,75 izlenme payıyla en çok izlenen ikinci yapım oldu.

Yeni sezondaki başarısını sürdüren atv, birbirinden özel dizi ve programlarla zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.

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