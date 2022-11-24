Erdal Sakız cinayeti aydınlanıyor! Gözaltına alınan ismin kızı itiraf etti…

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündem olan ‘Erdal Sakız Cinayeti’ çözülüyor mu? atv ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te konuşulan cinayetle ilgili önemli bir gözaltı geldi. Erdal Sakız’ı kim, neden öldürdü? Cinayetle ilgili hangi isimler gözaltına alındı?

Karşılıklı suçlamaların yer aldığı programda Erdal Sakız'ın eşinin şüphelendiği isim Erdal Sakız'ın sevgilisi Nergis oldu. Nergis'in şüphe oklarının hedefindeyse sevgilisinin oğlu Tuncay Sakız vardı.

Erdal Sakız'ın ölümüyle ilgili şüphe okları son olarak Ersin Koç'a yöneldi. Erdal Sakız'ın son telefon konuşmasını Ersin'in eşi Leyla Koç'la yapması ve arada para meselesinin geçmesi, cinayetle ilgili şüpheleri artırdı. Ersin Koç'un olaydan iki gün sonra Giresun'a gitmesi de dikkatleri üzerine çekti.

Erdal Sakız'ın sevgilisi Nergis ise "Tuncay'ı bozan kişi de Ersin Koç. Dükkana geldi gitti aralarını bozdu. Tuncay'dan laf aldı Erdal'a taşıdı, Erdal'dan laf aldı Tuncay'a taşıdı" diye konuştu. Ersin Koç ise bu iddiaları yalanladı.

GPS kayıtları şüphe oklarını Ersin Koç'a yöneltti

Cinayetin ardından ormanlık alanda bulunan Erdal Sakız'ın otomobilinde kurşun izleri yer alırken Ersin Koç'un aracının da olay yerine 6 kilometre uzaklıkta bulundu. GPS kayıtları ortaya çıkan Ersin Koç, "Arabamı 15 yaşındaki çocuklarım kullanıyordu, ben yoktum" dedi. 03.53 – 06.45 arasında aracın evin etrafında döndüğü belirlenirken bu da şüphe çeken önemli bir detay oldu.

Cinayetin ardından Giresun'a giden Ersin Koç'un Sarp Sınır Kapısı'nda görüldüğü ifade edildi. Müge Anlı'nın canlı yayında dile getirdiği konuyla ilgili soruları yanıtlayan Ersin Koç, "Okullar ara tatilde olduğu için Karadeniz Turu planımız vardı" diye konuştu. Müge Anlı, Tuncay Sakız'ın kayıp bir arkadaşı olduğunu belirtirken bu kişinin sınırdan kaçırılıp kaçırılmadığını sordu. Tuncay ise "Benim bir arkadaşım kaybolmadı" sözlerini kullandı.

Ersin Koç'un kızından itiraf geldi! Hemen izle...

"Babamı söylemek zorunda kaldım"

Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan gerçeklerin ardından Ersin Koç gözaltına alındı. Erdal Sakız'ın ölümü ile sonuçlanan olayda gözaltına alınan Ersin Koç'un 16 yaşında kızı Sinem'in oldukça üzgün olduğu belirtildi. 16 yaşındaki genç kızın "Babamı söylemek zorunda kaldım" dediği ifade edildi. Sinem'in "Annem ve kardeşim kurtulur mu" sorusunu yönelttiği öğrenildi.

Olayla ilgili Ersin Koç ile beraber, eşi Lale Koç ve oğlu Semih Koç da gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı süreci devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.