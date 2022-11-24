Fenomen gelinin yaşadıkları şok etti!

atv ekranlarının sevilen yemek programı Mutfak Bahane’de sular durulmuyor. Her gün 2 çeyrek altın ve finalde de tam 10 bilezik hediye eden Mutfak Bahane’de korku dolu anlar yaşandı.

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelin ve kayınvalide yemek yaparken eşleri de en lezzetli tabağı bulmaya çalışıyor. Birbirinden lezzetli yemeklere imza atan yarışmacılar arasında heyecan fırtınası dinmiyor.Fenomen gelin Tuğçe'nin yaşadıkları herkesi şok etti. Finale bir gün kala bir tepsi dolusu kurabiyesi yanan Tuğçe, rakibi Bahar'ı komplo kurmakla suçladı. Tuğçe yanan yemeğinin ardından gözyaşlarına boğulurken, rakipleri tarafından beceriksizlik ile suçlandı. Hayriye kayınvalideden destek isteyerek fırınını sabote edenin aslında kendisi olduğunu kamera kayıtlarından gören Tuğçe, suçladığı rakiplerinden özür diledi.

Hafta finaline bir gün kala rekabetin kızıştığı Mutfak Bahane'de günün iki altını Bahar ve Gönül arasında paylaşıldı.