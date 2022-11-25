Fenomen gelin Zeynep, herkesi ağlattı!

atv ekranlarının sevilen yemek programı Mutfak Bahane’de sular durulmuyor. Her gün 2 çeyrek altın ve finalde de tam 10 bilezik hediye eden Mutfak Bahane’de korku dolu anlar yaşandı.

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelin ve kayınvalide yemek yaparken eşleri de en lezzetli tabağı bulmaya çalışıyor. Birbirinden lezzetli yemeklere imza atan yarışmacılar arasında heyecan fırtınası dinmiyor. Mutfak Bahane'nin fenomen gelini Zeynep herkese korku dolu anlar yaşattı. Sezon başında bebek beklediğini söyleyen Zeynep acılar içinde kıvranarak herkese korku dolu anlar yaşattı. Sağlık ekiplerinin müdahele ettiği Zeynep, bebeğini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Yapılan tetkikler sonucunda yarışmaya devam edemeyen Zeynep stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.

Haftanın finalinde olaylar bitmiyor!

Emre ve Gülhan Hanım'ın gizli konuşması final gününe damgasını vurdu. Nişanlı çifttin ayrılmasına sebep olan videoda ne vardı? Kendisine yalan söylendiğini düşünen Tuğçe, nişan yüzüğünü atarak yarışmayı terk etti.

Bu hafta 10 bileziğin sahibi ise Gönül ve Ahmet çifti oldu.