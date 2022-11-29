Tüm Kişilerde en çok izlenen gündüz kuşağı programı ''Esra Erol'da''

Kantar Medya'dan alınan verilere göre atv, 28 Kasım Salı günü en çok izlenen gündüz kuşağı programı "Esra Erol'da" oldu. Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, reytinglerde %7,10 izlenme oranı ve %27,37 izlenme payı alarak en çok izlenen gündüz kuşağı programı oldu.

10 çocuk babası 64 yaşındaki Halis Amca 450 bin TL'sini kaptırdı! Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı.

Halis Ağca, Yaren Nur Toy'a 450 bin TL kaptırdığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi. 6-7 senedir sosyal medya kullandığını dile getiren Halis Bey, "Ben evliyim, 10 tane çocuğum var. Yaren bana ilk yazdığında eşime 'ne yapalım?' diye sordum. Eşim de 'bir kuş gelmiş, bir çalıya sığınmış' dedi." dedi.

Kendisine "Bana sahip çık, ne olur" dediğini aktaran Halis Bey, başından geçenleri şöyle anlattı: "Bir gün Facebook'ta mesajlaşma kısmına girdim, fotoğrafını gördüm. Selam verip, başörtünün ona yakıştığını söyledim. İlk "Ne demek istiyorsun" dedi sonra teşekkür etti. Sonra "İlk adımı bir erkeğin artmasını isterim" deyince ne demek istediğini sordum. Biraz konuştuktan sonra bana hikayesini anlatmaya başladı. Benim babam ve annem Trabzon-Rize yolunda trafik kazasında öldü. Amcam ninemle gelip dedemi götürecek. Benim kimsem yok. Ben de arkalarından gideceğim." deyip benden para istedi. Bin TL gönderdim. Halis Bey, Yaren Nur'un sürekli bahaneler uydurup kendisinden para istediğini de sözlerine ekledi. Halis Bey, para gönderdiği hesabın Emrah Toy'a ait olduğunu belirtti. Emrah Toy'un Yaren Nur'un eşi olduğu ortaya çıktı. Esra Erol programında Halis Bey, Yaren Toy'un yüzünü ilk kez gördü.