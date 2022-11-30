Türkiye nefesini tuttu, Esra Erol’u izledi!

Esra Erol, hafta içi her gün atv’de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 29 Kasım Çarşamba günkü yayınıyla tüm kategorilerde en çok izlenen program oldu.

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,15 izlenme oranı ve %27,25 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %5,25 izlenme oranı ve %23,97 izlenme payı 20+ABC1 %6,26 izlenme oranı ve %25,54 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.

10 çocuk babası 64 yaşındaki Halis Amca 450 bin TL'sini kaptırdı! Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı

Halis Ağca, Yaren Nur Toy'a 450 bin TL kaptırdığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi. 6-7 senedir sosyal medya kullandığını dile getiren Halis Bey, "Ben evliyim, 10 tane çocuğum var. Yaren bana ilk yazdığında eşime 'ne yapalım?' diye sordum. Eşim de 'bir kuş gelmiş, bir çalıya sığınmış' dedi." dedi.

Kendisine "Bana sahip çık, ne olur" dediğini aktaran Halis Bey, başından geçenleri şöyle anlattı: "Bir gün Facebook'ta mesajlaşma kısmına girdim, fotoğrafını gördüm. Selam verip, başörtünün ona yakıştığını söyledim. İlk "Ne demek istiyorsun" dedi sonra teşekkür etti. Sonra "İlk adımı bir erkeğin artmasını isterim" deyince ne demek istediğini sordum. Biraz konuştuktan sonra bana hikayesini anlatmaya başladı. Benim babam ve annem Trabzon-Rize yolunda trafik kazasında öldü. Amcam ninemle gelip dedemi götürecek. Benim kimsem yok. Ben de arkalarından gideceğim." deyip benden para istedi. Bin TL gönderdim. Halis Bey, Yaren Nur'un sürekli bahaneler uydurup kendisinden para istediğini de sözlerine ekledi. Halis Bey, para gönderdiği hesabın Emrah Toy'a ait olduğunu belirtti. Emrah Toy'un Yaren Nur'un eşi olduğu ortaya çıktı. Esra Erol programında Halis Bey, Yaren Toy'un yüzünü ilk kez gördü.