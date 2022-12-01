atv tüm gün soluksuz izlendi!

"Esra Erol'da"

Kantar Medya'dan alınan verilere göre "Esra Erol'da" 30 Kasım Çarşamba günü Tüm Kişiler kategorisinde %7,23 izlenme oranı ve %27,24 izlenme payı alarak ikinci sırada yer aldı.

atv Ana Haber

atv Ana Haber Bülteni ise Tüm Kişiler kategorisinde %6,38 izlenme oranı ve %17,07 izlenme payı alarak üçüncü sırada yer aldı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı ise Tüm Kişiler kategorisinde %5,09 izlenme oranı ve %35,39 izlenme payı alarak altıncı sırada yer aldı. 30 Kasım Çarşamba gününün Tüm Kişiler reyting listesinde yer alan 5 yapım atv ekranından oldu.