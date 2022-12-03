Ateş Kuşları’nın yeni tanıtımı yayınlandı

atv ekranında “Ateş Kuşları” izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bozdağ Film imzasıyla atv'de ekrana gelmeye hazırlanan Ateş Kuşları konusu ve oyuncu kadrosu ile merak uyandırıyor. 3 Aralık Cumartesi ikinci tanıtımın yayınlanmasının ardından diziye olan ilgi daha da arttı.

İlk tanıtımda olduğu gibi ikinci tanıtım da sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Yoğun ilgiyle karşılanan tanıtımda sokak çocukları tarafından bir çöplükte bulanan bebeğin büyüdüğünü görüyoruz. Yıllarca sevgiyle büyütülen o bebek büyümüştür ve onu sahiplenen aileye büyük bir sevgi beslemektedir.

Ateş Kuşları oyuncuları kimler

Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği Ateş Kuşları'nda İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Emir Çubukçu, Erdem Şanlı, Serkan Ercan, Boncuk Yılmaz, Gonca Cilasun, Lilya İrem Salman, Sedef Akalın, Ozan Ağaç gibi isimler yer alıyor. Başarılı oyuncuları bir araya getirecek olan yapım, kadrosuyla iddiasını gösterdi.

Ateş Kuşları konusu nedir

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine Köksüzler diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve Köksüzlerden Ateş Kuşlarına dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

Ateş Kuşları ilk tanıtımı izle