"Kardeşlerim" herkesi ekrana kitledi

Sevgi babaanne öldü!

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim dün yayınlan yeni bölümüyle tüm Kişiler kategorisinde birinci oldu.

70.bölümü ile izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Kardeşlerim 70.bölümü ile tüm Kişiler'de %10,17 izlenme oranı ve %24,94 izlenme payı alarak birinci olurken, AB'de %6,13 izlenme oranı ve %15,99 izlenme payı, 20+ABC1'de %6,94 izlenme oranı ve %16,63 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen dizi oldu.

70. Bölümde Neler Yaşandı?

Sevgi babaanne öldü!

Annesinin ölümündeki rolünü bilen Yasemin ise intihar etti.

Sevgi Babaanne Yasemin'in zoru ile hastaneye getirildi ancak ameliyata alınması gerekti ve zayıf düşen bünyesi dayanamadı. Sevgi Babaannesinin ölümü arkasında derin bir boşluk yarattı. Yasemin annesinin yaptıklarını söylemek istese de susmak zorunda kaldı. Nebahat'in Doruk ile Asiye'yi ayırma planları ters tepti. Şevval'in yaptıklarının videosuyla şantaj yapan Akif, ondan yüklü miktarda para koparttı. İlk işi de Şengül'ün minibüsünü satın almak oldu. Bankaya yatırdığı paranın kalanına bloke konuldu. Okulda Süsen, Asiye ve Doruk'tan ettiği lüzumsuz laflardan dolayı özür diledi. Ömer ile Süsen birbirlerini daha iyi tanımaya karar verdi. Berk de Aybike'den ayrı kaldığı zamanları telafi etmeye çalıştı. Doğuma hazırlık kursuna tek başına katılan Şengül'e Orhan katılarak büyük bir sürpriz yaptı. Şengül'ün bebeğinin erkek olacağı öğrenildi. Annesinin yaptıkları karşısında susmak zorunda kalan Yasemin çektiği acıya dayanamadı ve intihar etti. Son aradığı kişi de Ömer'di. Ömer Yasemin'i kurtarmak için harekete geçti. Nebahat ise Doruk'un 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz adlı kompozisyon ödevini Asiye'ye verdi ve onun oğlunun hayallerini engelliğini ispatladı.