Milyoner'de soluksuz izlenen anlar! 1 milyon TL'lik soru...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster yine heyecan dolu anlara sahne oldu. 20 yaşındaki Batu Alıcı, milyonluk soruya ulaştı!

atv'nin efsane yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışma boyunca muhteşem bir performans gösteren Batu Alıcı, ulaşılması zor bir başarıya imza attı. 20 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Batu Alıcı, Milyoner'de ne kadar ödül kazandı? Yarışmadaki heyecan dolu anlarda neler yaşandı?

400 bin TL'lik soruya hangi yanıtı verdi?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de zorlu sorulara doğru yanıtlar veren Batu Alıcı 400 bin TL değerindeki soruya ulaştı. 400 bin TL'lik anlamlı soruya da doğru cevap veren Batu Alıcı ulaşılması zor bir başarıyı elde etti. Genç yarışmacı Batu Alıcı, 1 milyon TL değerindeki soruya ulaştı. İşte herkesi heyecanlandıran 400 bin TL değerindeki o soru…

Milli Savunma Bakanlığının resmî sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?

a- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara

b- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara

c- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara

d- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara

Doğru Cevap: 174 cm, 74-76 kg, 42 numara

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Batu Alıcı, 400 bin TL değerindeki soruya doğru cevap vererek 1 milyon TL'lik soruya ulaştı. Büyük heyecanın yaşandığı yarışmada, Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı tebrik etti.

1 milyon TL değerindeki soruysa Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde izleyicisiyle buluşacak.