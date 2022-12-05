Genç yarışmacı 1 milyon TL'ye koşuyor

atv’nin ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde yarışan Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Batu Alıcı 1 Milyon TL’ye koşuyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yine zirveye ulaştı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışmaya 20 yaşındaki Batu Alıcı damga vurdu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan genç yarışmacı 400.000 TL'lik soruya doğru cevap vererek 1 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.

1 milyon TL'lik soru Pazar akşamı açılacak!

Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz yarışmacıları arasına şimdiden adını yazdıran Batu Alıcı, 400.000 TL değerindeki 11. Soruya doğru cevap verdi.

400.000 TL'lik 11. soruda "Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?" soruldu.

174 cm, 74-76 kg, 42 numara olan "C" şıkkını doğru tahmin eden başarılı yarışmacı bu soruya da doğru cevap verdi ve 1 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.

1 MİLYON TL değerindeki son soru 11 ARALIK PAZAR akşamı atv'de açılacak.