Yeniden 'milyonluk soru' heyecanı! Kim Milyoner Olmak İster tarihine damga vuran 1 milyon TL değerindeki o sorular!

atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlardan biri yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı, yanıtlarıyla 1 Milyon TL’lik soruyu görmeye hak kazandı. Batu Alıcı'nın yakaladığı başarıyla Kim Milyoner Olmak İster tarihinde dördüncü kez 1 milyon TL değerindeki soru açılacak. Milyoner'de hangi yarışmacılar 1 milyon TL'lik soruyu görme başarısını yakaladı? İşte yanıtı...

Sempatik ve pozitif tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Milyoner yarışmacısı Batu Alıcı, gösterdiği performansla izleyenlerden yoğun ilgi gördü. Batu Alıcı, "Kim Milyoner Olmak İster?"in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan da tam not aldı.

Dünya genelinde heyecanla izlenen "Kim Milyoner Olmak İster?" Türkiye'de de en uzun soluklu genel kültür yarışması olarak beğeni topluyor. Birbirinden başarılı yarışmacıların yer aldığı programın tarihinde hangi isimler 1 milyon TL'lik soruyu gördü? İşte yanıtı...

Şeyma Özin, Milyoner'de son soruya ulaşan ilk isim oldu!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında o dönem üniversite öğrencisi Şeyma Özin, 1 milyon TL'lik soruya kadar gelen ilk yarışmacı olmuştu. Şeyma Özin, Kim Milyoner Olmak İster'in final sorusuna yanlış cevap vermiş ve gözyaşlarına hakim olamamıştı. Büyük bir heyecan yaratan 'tarih sorusu', Şeyma Özin'i 1 milyon TL'lik ödülden etmişti. İşte Şeyma Özin'in karşısına çıkan 'milyonluk' soru!

Herodot'un yazdığı, Mısır firavununun dilin kökeni deneyinde, doğunca çobana verilerek kapatılan, o dahil kimseyle konuşturulmayan çocuğun söylediği ilk kelime nedir?

a- Ver

b- Anne

c- Ekmek

d- Su

Doğru Cevap: Ekmek

Lise öğrencisi Çağdaş İrfan Yıldırım 1 milyon TL'yi...

Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştığı dönemde lise öğrencisi olan Çağdaş İrfan Yıldırım 250 bin TL değerindeki soruya doğru cevabı vererek 1 milyon TL kazanmaya çok yaklaşmıştı. 19 yaşındaki Çağdaş İrfan Yıldırım, merakla beklenen 1 milyonluk soruyu gördükten sonra yanıt vermeyerek yarışmadan çekilmişti. Yarışmaya katıldığı dönemde Galatasaray Lisesi öğrencisi olan Yıldırım, program tarihinde 1 milyon TL değerindeki soruyu görmeye hak kazanan ikinci kişi olmuştu. İşte genç yarışmacının karşı karşıya kaldığı o soru...

Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?

a- Deniz

b- Güneş

c- Arı

d- Kalem

Doğru Cevap: Arı

Milyonluk sorunun kahramanı Arda Ayten oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?"de Arda Ayten 1 milyon TL'lik soruya ulaşan üçüncü isim olmuştu. İstiklal Marşı'nı konu alan soru, büyük heyecan yaratmıştı. Arda Ayten İstiklal Marşı'nı baştan sona okuyarak içinde geçen kelimeleri saymış ve milyonluk soruyu doğru yanıtlayarak Türkiye tarihine adını yazdırmıştı. İşte Arda Ayten'i milyoner yapan o soru!

On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

a- Vatan

b- Kan

c- Toprak

d-Yurt

Doğru Cevap: Toprak

Kim Milyoner Olmak İster'in genç yarışmacısı Batu Alıcı'yı 1 milyon TL değerindeki para ödülüne yaklaştıran 400 bin TL'lik soru ise şöyle;