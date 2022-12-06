Dumrul öldü mü? BBCS'de Dumrul kimdir? Dumrul'un vedası mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam'da büyük heyecan devam ediyor. Cezayir Türk'ün yakın dostlarından Dumrul'un Tatavalı'nın eline düşmesi heyecana yol açtı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Hakan Karahan'ın canlandırdığı Dumrul Bey karakteri, Cezayir Türk'ün düşmanlarının eline düştü. BBCS 12. Bölüm'de büyük heyecan yaratan sahne izleyenleri ekran başına kilitledi.

Dumrul öldü mü? BBCS'den ayrıldı mı?

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın oynadığı dizide Dumrul karakterine hayat veren Hakan Karahan BBCS'den ayrıldı mı? Dumrul Bey, Cezayir Türk'ün mezarında başına silah dayanmış bir halde otururken Cezayir Türk'le konuştu.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 12. Bölümü'nde Elmas'la bir hayatı paylaşmak istediğini söyleyen Dumrul bir fotoğraf karesini göstererek "Bu başka bir hayat. Zeytin ağaçları arasında küçük bir taş ev. Zamanı geldiğinde bu hayatı benimle paylaşır mısın" sorusunu yöneltti. Daha önce de dedesinin zeytin ağaçlarından bahseden Dumrul, Cezayir'e yaşamak istediği yeri anlatmıştı. Başına silah dayanan Dumrul, Cezayir'e "Zeytin ağacının gölgesinde buluşuruz ama acele etme ben beklerim. Bunları göm sonra gel" dedi.

Ben Bu Cihana Sığmazam'da büyük heyecan her Salı yeni bölümlerle devam ediyor.