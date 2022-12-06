Elif, Güneş'ten vazgeçmiyor!

atv’nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı. Dizinin bölüm etiketi olan #Vazgeçmem, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi.

14. Bölümde neler yaşandı?

Ümran sonunda başardı! Güneş'i aldı, Fırat ve Elif'i de ayırdı. Ancak herkesi kandıran Elif, giderken Güneş'i de yanına aldı.

Güneş, geçici olarak sosyal hizmetlere verilir. Elif bu olayla yıkılır ve kapısında nöbet tutar. Yemekten içmekten kesilir. Fırat ne kadar onun yanında olmaya çalışsa da boştur. Dila'nın akıl sağlığı ile ilgili raporları mahkemeye sunan Fırat Güneş'in vasisi olmak için başvurur. Ama onlardan bir adım önde olan Ümran, sürpriz kararla Güneş'in yasal vasiliğini alır. Elif bir kez daha yıkılır. İstanbul'dan gitme kararı alır. Son dileği de Güneş ile vedalaşmaktır. Fırat, Güneş'i buluşmaya getirir. Fırat'ın pamuk şeker almasını fırsat bilen Elif, Güneş'i kaçırır. Arkasında Fırat'a veda mektubu bırakan Elif, Güneş'i de yanına alarak kaybolur.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her Pazartesi atv'de.