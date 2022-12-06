Esra Erol haftaya birincilikle başladı

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, 5 Aralık Pazartesi günkü yayınıyla en çok izlenen program oldu.

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da, Tüm Kişiler kategorisinde %7,34 izlenme oranı ve %29,04 izlenme payı alarak birinci oldu.

Gülizar ve Hasan boşanıyor mu?

Kahramanmaraş'ta yaşayan Hasan Akbulut, Esra Erol'da programına başvurarak 23 yaşındaki karısının 4 çocuğunu geride bırakıp Şanlıurfa'da yaşayan 15 yaşındaki Şahin'e kaçtığını anlatmıştı. İddiaların odağındaki Gülizar ise bu ilişkiyi kabul etmiş, 15 yaşında olsa bile eşinden daha iyi olduğunu söyleyerek herkesi şoke etmişti. Gülizar'ın bulunmasından sonra canlı yayına çıkan Akbulut, boşanarak çocuklarının velayetini almak istediğini söyledi.

Dünkü yayında ise herkesi bir kez daha şaşırtan bir telefon geldi. Canlı yayına bağlanan bir izleyici Gülizar'ın 15 yaşındaki Şahin'le değil de Şahin'in babasıyla ilişkisi olduğunu söyledi, daha sonra canlı yayına gelen diğer telefon ise Gülizar'ın abisindendi ve Gülizar'ın Şahin'in babasının yanına gideceğini söyledi.