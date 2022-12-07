Aldatmak'a iki yeni oyuncu!

atv’nin sevilen dizisi, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak’ın oyuncu kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak'ın kadrosuna Defne Samyeli ve Aras Aydın dahil oldu. Samyeli, dizide Güzide'nin yeni avukatı "Elmas Heves" karakterine hayat verirken Aras Aydın ise "Behram Dicleli" olarak seyirci karşısına çıkacak.

Kazandığı davalarla büyük ses getiren Elmas Heves (Defne Samyeli), mesleğindeki başarılarıyla kendini kanıtlamış çok ünlü bir boşanma avukatıdır. Her davadan başarı ile ayrıldığı için kendine sarsılmaz bir güven duyar. Güzide'nin avukat olarak Elmas'ı seçmesi Tarık'la arasında büyük bir güç savaşı başlatacaktır.

İyi eğitimli ve köklerine bağlı biri olan Behram Dicleli (Aras Aydın) ise Oylum'u çok tehlikeli bir durumdan kurtararak hayatına girer. Bu noktadan sonra Oylum için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, Tolga'yla ilişkisi zorlu bir sınavdan geçecektir.

"Aldatmak" Perşembe akşamı saat 20.00'de atv'de!