Bala Hatun Alçiçek Hatun’u böyle kaçırdı!

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla ve merakla takip edilen 107’inci Bölümü nefes kesen gelişmeleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, Osman Bey’e yeğeni Aktemur’u, Olof’un elinden kurtarıp Marmara Hisarı’nda Alçiçek Hatun ve Bayındır Bey’in düğün toyuna katıldı. Osman Bey’in talimatıyla Bala ve Ülgen Hatun, Alçiçek Hatun’u kaçırdılar.

'Kuruluş Osman'ın 107. Bölümünde Osman Bey, yeğeni Aktemur'u Olof ve adamlarının elinden kurtardıktan sonra; Malhun Hatun'la beraber Alçiçek Hatun ve Bayındır Bey'in düğün toyuna katılmak üzere Marmaracık Hisarı'na gittiler. Osman Bey'in düğün toyuna katılması Öktem Bey'i mahcup etti. Osman Bey'in geldiğini öğrenen Bengi Hatun'un kızı Alçiçek'in yanından ayrılmasıyla Bala ve Ülgen Hatunlar, Alçiçek'i kaçırmak için harekete geçtiler. Aktemur'un ölümden döndüğünü öğrenen Alçiçek, bu haber karşısında şok oldu. Osman Bey'in yanında Bala Hatun'u göremeyen Bengi Hatun şüphelenerek kızının olduğu odaya geri döndüğünde, Alçiçek çoktan gitmişti.

İsmihan Sultan, Osman Bey'in Alçiçek ve Bayındır Bey için düzenlenen düğün toyuna katılması karşısında şaşkınlığını dile getirirken Osman Bey "Daha hiçbir şey görmediniz. Sizin aranızda bana bedel ödetebilecek hiç kimse yoktur. Sizin oyunlarınız, sadakatsizliğiniz, fitneleriniz bizim yüreğimizde hiçbir şey kaybettirmez. Ne aşkı, ne de vatan sevdasını!" diyerek tepkisini gösterdi. Bengi Hatun'un bir hışımla gelip Alçiçek'in kaçırıldığını söylemesi üzerine Osman Bey "Alçiçek'le Aktemur'un yarın düğünü vardır. Gündüz Bey'in şehit kanıyla suladığı İnegöl Kalesi'nde… Hepinizi düğünümüze bekleriz!" diyerek son sözü söyledi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 107. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.