Gaziantep’te akıllara durgunluk veren olay

Sahte Hoca muska yazıp 18 yaşındaki kızı kaçırdı, muskanın içinden cips paketi ve gazete küpürü çıktı!

Gaziantep'te oturan Mehmet Ataş, dün (6 Aralık) Müge Anlı İle Tatlı Sert yayınına gelerek 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş'ın 70 yaşındaki muskacı Kahraman tarafından alıkonulduğu söyledi.

Muskanın içinden at yarışı sonucu çıktı

Baba Mehmet Bey ise sözde hoca olan Kahraman'ın yazdığı muskayı stüdyoya getirdi. Olay buradan sonra ilginçleşirken Müge Anlı, sözde hocanın yazdığı muskayı canlı yayında açtı. Muskanın içinden çıkanlar ise çok konuşuldu… Müge Anlı'ya katılan Mehmet Bey, Kahraman denilen 6 çocuk babası sözde hocanın, eşi ve kızını kandırarak 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş'ı kandırıp kaçırdığını söylemişti. Baba Mehmet Ataş, bulduğu muskaları da canlı yayına getirdi. Müge Anlı, muskayı makasla keserek içine bakmak istedi. Anlı, herkesi şok eden gerçeği çok geçmeden açıkladı. Sözce hoca, muskaları bir cips paketi jelatinine sarmış. Jelatinin içinde bulunan kağıtta ise gazeteden kesilen at yarışı sonucu olduğu öğrenildi.

70 yaşındaki komşusunun yıllar önce eşine tılsım yaptığın, eşinin gidip gelirken yanında kızını da götürdüğünü bu sayede kızıyla tanıştığını söyledi. "Tılsım yaparak kızımı kaçırdı gözü yaşlı baba izleyen herkesi şok etti. 18 yaşındaki kızımı tılsım yaparak kaçırdı. Kızım kaçtıktan sonra evin her yerinde tılsımlar bulduk. Bu adam evli ve 6 çocuk babası. Adamın yanında olduğunu biliyoruz, fotoğraflar var. Kızıma ev ve dükkan açmış. Bu adam önce eşimi kandırmıştı. Güya annem bana tılsım yapmış. Tılsımı bozdum bana para getir diyerek eşimden 10 bin lira almış. Eşim hala kendisine inanıyor. Kızıma şantaj yaparak elinde tutuyor." Diyerek yardım istedi. Müge Anlı'nın ekibi ise kızın alıkonulduğu söylenen eve gitti ve 70 yaşındaki Kahraman'ın kapısını çaldı. Yüzünü göstermeye utanan sözde hoca 'Ben kızını kötü yollardan kurtardım. Yardımcı oldum. Evet bir zamanlar tılsım yapıyordum ama bir senedir yapmıyorum" Anlı'nın kız sizden eşim diye bahsediyor buna ne diyeceksiniz sorusuna ise öyle bir şey yok diyerek iddiaları reddetti.

Yayın ihbar kabul edildi

Dün canlı yayındaki gelişmeler üzerine ıslahiye cumhuriyet savcısı yayını ihbar kabul ederek ilçe jandarma komutanlığı ekipleriyle harekete geçti. Sözde muskacı Kahraman kurnaz gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Bugün ise alıkonulan 18 yaşındaki Ayşenur canlı yayına gelerek babasına kavuştu. Elinde görüntüleri olduğu için Kahraman'ın onu zorla alıkoyduğunu ve görüntüler üzerinden kendisine şantaj yaparak istismar ettiğini anlattı.