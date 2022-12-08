Kuruluş Osman tüm reyting kategorilerinde açık ara zirvede

Ekranların reyting rekortmeni dizisi ‘Kuruluş Osman’, atv ekranındaki 107’nci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

Kuruluş Osman'ın finalinde Osman Bey ve Malhun Hatun'un, Bayındır Bey için kurulan düğün toyuna katılması herkesi şok etti. Osman Bey, Bala Hatun'a Alçiçek Hatun'u yeğeni Aktemur için kaçırtırken "Alçiçek'le Aktemur'un yarın düğünü vardır. Gündüz Bey'in şehit kanıyla suladığı İnegöl Kalesi'nde… Hepinizi düğünümüze bekleriz!" sözleri geceye damgasını vurdu.

#AşıklarÖlmez etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

Kuruluş Osman 107. bölümüyle,Tüm Kişiler'de %9,61 izlenme oranı ve %23,25 izlenme payı AB'de %6,11 izlenme oranı ve %16,68 izlenme payı20+ABC1'de %8,74 izlenme oranı ve %20,39 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün birincisi oldu.

'Kuruluş Osman'ın 107'nci bölümünde; Osman Bey, Köprühisar Karargahı'nın yerini sadece Turgut Bey'in bildiğini düşünerek karargah baskınının hesabını sormak için İnegöl Kalesi'ne gitti. Osman Bey, Turgut Bey'i son kez uyarmak için geldiğini ve artık tarafını seçmesini isterken Turgut Bey'in, Osman Bey'den İnegöl'ü terk etmesini istemesi bardağı taşıran son damla oldu. Osman Bey "İnegöl artık senin değildir!" şeklindeki sözlerine Turgut Bey aralarında bir savaş olacaksa bu savaşın kansız olmayacağını ve canını versede yurdunu vermeyeceğini söyleyerek cevap verdi. Osman Bey "O vakit ikisini de alırım!" diyerek rest çekti.

Öte yandan Osman Bey'in kurduğu oyunla Konur Alp, İsmihan Sultan'ın tarafına sızarken Aktemur'un Olof tarafından kaçırıldığı bilgisini Osman Bey'e ulaştırdı. Osman Bey, yeğeni Aktemur'u, Olof ve adamlarının elinden kurtardıktan sonra; Malhun Hatun'la beraber Alçiçek Hatun ve Bayındır Bey'in düğün toyuna katılmak üzere Marmaracık Hisarı'na gittiler. Osman Bey'in düğün toyuna katılması herkesi şok ederken Osman Bey'in bu hareketi İsmihan Sultanla arasında ki gerilimi de arttırdı. Osman Bey, İsmihan Sultan ve o'nun yanında yer alan Turgut Bey, Bayındır, Öktem ve diğer beylere "Daha hiçbir şey görmediniz. Sizin aranızda bana bedel ödetebilecek hiç kimse yoktur. Sizin oyunlarınız, sadakatsizliğiniz, fitneleriniz bizim yüreğimizde hiçbir şey kaybettirmez. Ne aşkı ne de vatan sevdasını!" diyerek tepki gösterdi.

Osman Bey'in talimatı üzerine Bala ve Ülgen Hatunlar, Alçiçek'i Aktemur'un yanına götürmek üzere kaçırdılar. Bengi Hatun'un bir hışımla gelip Alçiçek'in kaçırıldığını haber vermesi üzerine Osman Bey "Alçiçek'le Aktemur'un yarın düğünü vardır. Gündüz Bey'in şehit kanıyla suladığı İnegöl Kalesi'nde… Hepinizi düğünümüze bekleriz!" diyerek son sözü söyledi.