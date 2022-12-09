Mutfak Bahane'de bir ilk yaşandı

Gelin, kayınvalide stüdyoyu terk etti!

atv ekranlarının sevilen yemek programı Mutfak Bahane'de sular durulmuyor. Her gün 2 çeyrek altın ve finalde de tam 10 bilezik hediye eden Mutfak Bahane'de şaşırtıcı anlar yaşandı.

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelin ve kayınvalide yemek yaparken eşleri de en lezzetli tabağı bulmaya çalışıyor. Birbirinden lezzetli yemeklere imza atan yarışmacılar arasında heyecan fırtınası dinmiyor.

Mutfak Bahane'nin hafta finalinde gelin Seda'ya gelen gizemli çiçeğin sahibi ortaya çıktı. Kayınvalidesi Nagihan Hanım tarafından gönderilen çiçek herkesi şok etti.

Haftanın finaline damga vuran olay ise 10 bileziğin sahibi açıklandıktan sonra oldu. Zeynep'in on bilezik kazanmasının ardından Sedef Hanım'ın açıklamaları herkesi şok etti. Bilezikleri Zeynep'ten alıp Gönül'e vermeye çalışan Sedef kayınvalide stüdyoda kasırga gibi esti. Zeynep'in herkesi korkuttuğunu söyleyen kayınvalide Sedef, gelini Gönül'ü de alarak stüdyoyu terk etti.