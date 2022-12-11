Bala Hatun kimdir? Bala Hatun Dede Korkut Hikayeleri’nde geçer mi?

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan yaşanıyor. Batu Alıcı, 1 milyon TL değerindeki soruya doğru yanıtı verebilecek mi?

atv'nin klasikleşen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1 milyon TL değerindeki soru büyük heyecan yarattı. Kim Milyoner Olmak İster'de "Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusunda cevap şıkları arasında yer alan Bala Hatun, Dede Korkut Hikayeleri'nde yer alan bir karakter midir?

Osman Bey'in eşi, Şeyh Edebali'nin kızı olarak bilinen Bala Hatun, Alaeddin Bey'in ise annesiydi. Tarihte oldukça önemli bir figür olan Bala Hatun'un 1324 yılında hayata gözlerini yumduğu biliniyor.

Bala Hatun kimdir, Bala Hatun kimin eşi gibi sorular gündem olurken Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı da merak konusu oldu.

Sorunun doğru yanıtı, atv ekranında Kim Milyoner Olmak İster'de belli olacak.