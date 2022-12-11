Bayındır Han kimdir? Bayındır Han Dede Korkut Hikayelerinde geçiyor mu?

Bayındır Han ismi Dede Korkut Hikayelerinde geçer mi? Dede Korkut sorusu Milyoner'de 1 milyon TL kazandıracak mı?

7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruda yer alan 'Bayındır Han' ismi büyük merak uyandırdı. "Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusunda cevap şıkları arasında yer alan Bayındır Han, Dede Korkut Hikayeleri'nde yer alan bir karakter midir?



Efsanevi kağan Bayındır Han, ülkeyi dirlik ve beraberlik içinde tutan kişiydi. Adına farklı kaynaklarda rastlanan Bayındır Han, Milyoner'de 1 milyon TL'lik sorunun şıklarından biri oldu.