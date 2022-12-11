Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir?

Kenan İmirzalioğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan zirve yaptı ve 1 milyonluk soru nihayet ortaya çıktı. Dünyanın en çok kazandıran ve izlenen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"in 11 Aralık Pazar akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacı Batu Alıcı 1 milyonluk soruyla karşı karşıya kaldı.
Herkesin merakla beklediği o soru
Mustafa Kemal Atatürk sorusuna verdiği cevapla 400 bin TL ödülünün ardından Batu Alıcı 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.
Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?
a) Bala Hatun
b) Banu Çiçek
c) Bamsı Beyrek
d) Bayındır Han
Doğru cevap: Bala Hatun