Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir?

Üç yıllık bir aradan sonra “Kim Milyoner İster?”de 1 milyon TL değerindeki soru açıldı. Geçen hafta 400 bin TL değerindeki soruyu doğru yanıtlayan Batu Alıcı, 1 milyon değerindeki soru karşısında ne yaptı?

Kenan İmirzalioğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan zirve yaptı ve 1 milyonluk soru nihayet ortaya çıktı. Dünyanın en çok kazandıran ve izlenen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"in 11 Aralık Pazar akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacı Batu Alıcı 1 milyonluk soruyla karşı karşıya kaldı.



Herkesin merakla beklediği o soru



Mustafa Kemal Atatürk sorusuna verdiği cevapla 400 bin TL ödülünün ardından Batu Alıcı 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?

a) Bala Hatun

b) Banu Çiçek

c) Bamsı Beyrek

d) Bayındır Han

Doğru cevap: Bala Hatun