Türkiye’nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar yaşanıyor. Milyoner’de son soruya ulaşma başarısını gösteren dördüncü isim olan Batu Alıcı, 1 milyon TL değerindeki Dede Korkut sorusu ile karşı karşıya…

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Milyoner'de 1 milyon TL'lik soruya ulaşan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Batu Alıcı, muhteşem performansıyla alkış aldı. Zorlu soruları teker teker geride bırakarak final sorusuna ulaşan Batu Alıcı, sosyal medyada da gündem oldu. Batu Alıcı Dede Korkut sorusuna doğru yanıtı verdi mi?

Kim Milyoner Olmak İster'de son soru…

Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Batu Alıcı, Dede Korkut sorusu ile 1 milyon TL hedefine ulaşabilecek mi? İşte Milyoner'deki o soru ve şıkları…

Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?

A- Bala Hatun

B- Banu Çiçek

C- Bamsı Beyrek

D- Bayındır Han

Türk tarihinin en önemli eserlerinden olan ve epik bir anlatımla geçmişe dair muhteşem bir kaynak olan Dede Korkut Hikayeleri, Kim Milyoner Olmak İster'de final sorusu oldu. 15. yüzyılda yazıya geçirilen Dede Korkut Hikayeleri'nde birçok tarihi figürün adı geçiyor.