Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an! Batu Alıcı, milyonluk soru ile karşı karşıya…

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı başladı! 20 yaşındaki genç yarışmacı Batu Alıcı, son soru heyecanıyla karşı karşıya kaldı. İşte bir haftadır merakla beklenen 1 milyon TL değerindeki o soru…
Yakaladığı büyük başarıyla bir haftadır gündemden düşmeyen Milyoner yarışmacısı Batu Alıcı, 1 milyon TL'lik soruda da büyük heyecan yaşattı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencisi olan Batu Alıcı 1 milyon TL kazanabilecek mi?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de Batu Alıcı'nın karşı karşıya kaldığı son soru!
Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?
A- Bala Hatun
B- Banu Çiçek
C- Bamsı Beyrek
D- Bayındır Han
Batu Alıcı 1 milyon TL değerindeki soruyu bilebilecek mi? Batu Alıcı 1 milyon TL kazanabilecek mi?