Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an! Batu Alıcı, milyonluk soru ile karşı karşıya…

atv’nin heyecanla izlenen genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soru açıldı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Batu Alıcı, soruya doğru yanıt verdi mi?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı başladı! 20 yaşındaki genç yarışmacı Batu Alıcı, son soru heyecanıyla karşı karşıya kaldı. İşte bir haftadır merakla beklenen 1 milyon TL değerindeki o soru…

Yakaladığı büyük başarıyla bir haftadır gündemden düşmeyen Milyoner yarışmacısı Batu Alıcı, 1 milyon TL'lik soruda da büyük heyecan yaşattı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencisi olan Batu Alıcı 1 milyon TL kazanabilecek mi?

Milyonluk tarih sorusu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de Batu Alıcı'nın karşı karşıya kaldığı son soru!

Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?

A- Bala Hatun

B- Banu Çiçek

C- Bamsı Beyrek

D- Bayındır Han

Batu Alıcı 1 milyon TL değerindeki soruyu bilebilecek mi? Batu Alıcı 1 milyon TL kazanabilecek mi?

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